طريقة عمل بروفت رولز الفرنسي

تعتبر وصفة البروفت رولز من أشهر الحلويات الفرنسية، تقدم إليك "سيدتي.نت" المقادير وطريقة التحضير

المقادير:

كوب وربع ماء

كوب طحين

نصف كوب زبدة

2 1/2 ملعقة صغيرة فـانـيليـا

3بيضات

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة سكر

للحشو:

كاسترد جاهز

كريما مخفوقة

للتزيين:

1/4 كوب سكر ناعم

1/2 كوب صلصة الشوكولاتة

طريقة التحضير

1. اغلي الماء والسكر والزبدة في إناء ، ثم ارفعيه عن النار

2. انخلي الطحين وأضيفيه إلى الإناء وحركي المقادير بملعقة خشبية

3. أعيدي الخليط إلى نار هادئة وأضيفي الملح وحركي المقادير

4. ارفعيها بعد ذلك عن النار واتركيها حتى تبرد تماماً

5. اخفقي البيض مع الفانيليا وضعيه في الإناء ، ثم حركي المقادير كلها

6. ضعي الخليط في كيس التزيين، ثم صبيهـا في صينية الفرن على شكل دوائر ، وضعيها في فرن بدرجة حرارة 220 لمدة 25 دقيقة

7. افتحي ثقباً في قاعدة كل قطعة واحشيها بالكريمة أو الكاسترد ثم رشي السكر الناعم أوالشوكولاتة على الوجه

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