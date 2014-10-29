طريقة عمل الباذنجان بالبارميزان

يعتبر طبق الباذنجان بالبارميزان من الأطباق الشهيرة بالمطبخ الإيطالي، جربيها في عزوماتك واستمتعي بها مع أفراد عائلتك وضيوفك

المقادير:

لتحضير الباذنجان:

4 حبات باذنجان حجم كبير مقشّر ومقطّع إلى شرائح

2 كوب طحين

4 بيض

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشور

4 سن ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة نعنع مفروم

1/2 كوب من الماء

1 ملعقة صغيرة ملح

زيت غزير لقلي الباذنجان

لتحضير الصلصة:

6 حبات متوسطة بندورة مقشرة

1 ملعقة كبيرة ريحان

1/2 ملعقة صغيرة اوريغانو

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة التحضير:



1. لتحضير الباذنجان، نرش القليل من الملح على قطع الباذنجان و تترك جانباً لمدة 15 دقيقة

2. نضع الدقيق والبيض والثوم والبارميزان والملح في وعاء عميق و نسكب الماء تدريجياً مع التحريك حتى نحصل على مزيج سائل وكثيف

3. نحمي الزيت في مقلاة عميقة

4. نغمس شرائح الباذنجان بالمزيج ثمّ نضعها في الزيت الحار للقلي حتى يصبح لون الباذنجان ذهبي

5. لتحضير الصلصة، نفرم البندورة نضعها قدر مع القليل من الزيت ونقلبها حتى تذبل.

6. نضيف الريحان والأوريغانو والملح والفلفل والماء

7. في طبق الفرن نضع طبقة من الصلصة ونصف قطع قطع الباذنجان فوقها ثمّ غطيّها بالصلصة

8. ننثر قليل من الجبنة البازميزان ونعيد الكرة لعمل طبقات مع مراعاة نثر كمية من الجبنة على وجه الطبق

9. ندخل طبق الفرن الى فرن محمى مسبقا و تترك لمدة 20 دقيقة وتقدم

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