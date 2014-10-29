محمد بن راشد : علم الإمارات هو رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه " الله " ان علم دولة الإمارات العربية المتحدة هو رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا ، داعيا الجميع في الدولة غلى الاحتفال بيوم العلم الذي يصادف يوم الأثنين المقبل .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " : " الإخوة والأخوات نحتفل يوم الأثنين القادم بإذن الله بيوم العلم، سنرفعه على دوائرنا ومؤسساتنا ومنازلنا،ونغرسه في قلوب أجيالنا " .

وأضاف : " سنرفع العلم جميعا بشكل موحد في ذلك اليوم الساعة ١٢ ظهرا .. لنرسل رسالة واحدة .. أننا لسنا إمارات .. نحن دولة الإمارات " .

وأستطرد سموه : " أقول لمؤسساتنا نريد علمنا عاليا على مبانينا وأقول لإخواني المواطنين نريده عاليا على منازلنا .. ولنتشارك جميعا هذه اللحظات " .

وشدد على أن علم الإمارات هو رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا،وهو مصدر فخرنا ورمز احترام دولتنا، نجدد العهد على خدمته ورفعته وبذل الروح من أجله .

واختتم حديثه بالتأكيد بالقول : " سيبقى علمنا شامخا خفاقا قوياً .. كشموخ وقوة أبناء الإمارات، نسأل الله أن يحفظ دولتنا وعلمنا ورئيسنا ".