وزير الداخلية يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية

استقبل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، توماس جولدبرجر، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، في مقر الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، صباح الأربعاء، إن «جولدبرجر»، أعرب خلال اللقاء، عن تعازيه لأسر ضحايا رجال القوات المسلحة، الذين لقوا حتفهم على أيدي عناصر إرهابية، وشدد على عزم بلاده، الوقوف بجانب مصر فى سعيها لتحقيق الهدف المشترك في إلحاق الهزيمة بالإرهاب.

وأضاف، بحسب بيان للوزارة، أن الحكومة الأمريكية تدين بشدة «الهجوم الإرهابي بمنطقة الشيخ زويد، وتواصل دعمها لجهود الحكومة المصرية، وترغب في توسيع أوجه التعاون مع وزارة الداخلية المصرية، لمواجهة خطر الإرهاب، الذي يهدد استقرار جميع دول العالم».

من جانبه، أعرب الوزير، بحسب البيان، عن «ترحيبه بتعزيز التعاون مع أجهزة الأمن الأمريكية، وفتح مجالات جديدة للتعاون وتضافر الجهود في مواجهة المنظمات الإرهابية»، مشيراً إلى «أهمية تبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن».