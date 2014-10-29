مايكل كورس يطلق مساحة مؤقتة مخصصة لحقيبة "سلمى" في دبي.

أعلن المصمم مايكل كورس عن افتتاح متجره المؤقت في بهو ممشى الأزياء "فاشن كاتووك أتريوم" في دبي مول. المتجر، الذي سيفتح أبوابه من 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الى 2 كانون الثاني (ديسمبر)، سيكون أول متجر مؤقت يتضمن قسم خاص مكرس لحقيبة "سلمى" المميزة. وستضم هذه المساحة الخاصة كشك للصور Phhhoto، حيث بإمكان الزبائن إلتقاط صورهم مع حقائبهم المفضلة ومشاركتها في وسائل الاعلام الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المتجر المؤقت في دبي سيكون الموقع الذي سيشهد إطلاق "بلوسوم"- لون وردي شاحب جديد ومرتقب لدى مايكل كورس سيستخدم على السلع الجلدية- أشهر قبل وصوله في فصل الربيع الى متاجر العلامة التجارية في العالم. وسيقدم المتجر أيضاً حقائب اليد، سلع جلدية صغيرة، ساعات ومجوهرات من مجموعة العطلات (Holiday Collection). للمناسبة سيقيم مايكل كورس حفل كوكتيل للإحتفال بإفتتاح المتجر المؤقت في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وستحضر الحفل المدوّنة ايمي سونغ إلى جانب الصحافة المحلية.