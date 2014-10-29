مدير تعليم الخرج : ٤٨ مليوناً لإنشاء مبانٍ مدرسية في الدلم

تفقد مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج الدكتور زيد بن محمد الجليفي أمس عدداً من المباني المدرسية التي تحت الإنشاء في الدلم، حيث شملت الجولة التفقدية مجمع الدلم التعليمي للبنات، والابتدائية الثانية، والمتوسطة الأولى للبنات، وابتدائية ابن عباس للبنين، وابتدائية ابن تيمية للبنين.

كما زار متوسطة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. واطلع الجليفي خلالها على سير العمل فيها، وحث مقاولي المبانى على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد مع جودة التنفيذ وسلامة العمل.

وأوضح مدير التربية والتعليم في الخرج عقب الجولة أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المباني المدرسية بالدلم بلغت ثمانية وأربعين مليوناً وثلاث مئة وسبعة عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريالات.