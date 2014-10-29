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جامعة الأميرة نورة تقيم يوم المهنة

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    أتاحت كلية العلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفرصة للخريجات والمتوقع تخرجهن لإيجاد الوظيفة المناسبة في سوق العمل ومعرفة متطلباتها بإقامة الحدث الأبرز على مستوى الجامعات "يوم المهنة"، والذي استضافت فيه العديد من الشركات المهمة وأرباب العمل في مجالات القطاع الخاص لعرض الفرص الوظيفية واستقطاب الشريحة الواعدة من خريجات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وقد أعربت معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل في حفل الافتتاح الذي أقيم في مسرح كلية العلوم، عن فخرها بهذه الفعالية القيمة التي تؤكد على دور جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن البارز في تهيئة خريجاتها لسوق العمل، وخدمة مختلف قطاعات البلاد من خلال توفير الكادر البشري المؤهل من بنات الوطن لشغر الوظائف المناسبة. كما شجعت الطالبات على الاهتمام بمجالات العمل التطوعي موضحة دوره في تنمية مهاراتهن ومساعدتهن على اكتشاف الفرص الوظيفية الملائمة لهن.

في الوقت الذي رحبت فيه عميدة كلية العلوم الدكتورة أريج الغرير بالحضور مؤكدة على سعي الكلية المستمر في تحقيق رؤية جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لأن تكون صرحا تنمويا فاعلا في الوطن وذلك عبر مد جسور التواصل مع مختلف جهات العمل الوطنية في المملكة العربية السعودية.

يذكر بأن عدد المتقدمات للوظائف بلغ 550 طالبة وخريجة في هذا اليوم، والذي استضافت فيه كلية العلوم بالجامعة أبرز وأهم الشركات والبنوك والمستشفيات في المملكة العربية السعودية منها: شركة أرامكو السعودية، ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وبنك الجزيرة، ومكتب عصر الأريبة النسائي.

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