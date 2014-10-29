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أسرة الراجحي تشكر أمير الرياض على تعزيته

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أسرة الراجحي تشكر أمير الرياض على تعزيته أسرة الراجحي تشكر أمير الرياض على تعزيته

    قدم أبناء الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي - يرحمه الله - شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على مشاعره النبيلة وغير المستغربة التي أبداها خلال زيارته لهم في منزلهم (اليوم الثلاثاء) لتقديم واجب العزاء في وفاة أخويهم فهد محمد عبدالعزيز الراجحي وفيصل محمد عبدالعزيز الراجحي يرحمهما الله.

وثمن أبناء الراجحي كلمات أمير منطقة الرياض التي عبر فيها عن مشاطرته لهم في الأحزان الى جانب تقديم صادق التعازي والمواساة لأسرتهم في الفقيدين

وأشاروا الى أن حضوره لتقديم واجب العزاء أمر غير مستغرب في ظل حرصه الدائم على التواصل في مختلف الظروف.

وشكر أبناء الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي جميع من قدم لهم التعازي وشاطرهم أحزانهم سواء كان بالحضور أو الاتصال الهاتفي سائلين الله أن يتغمد فقيديهم بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويكتب الأجر والثواب للجميع.

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