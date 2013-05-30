برهامي: ما حدث معي في المطار "خطأ مقصود".. وسنصعد الأمر على كافة المستويات

نائب رئيس الدعوة السلفية: أطالب مرسي بأن يعيد لي حقي لأنه المسؤول عما حدث

كتب : محمد عاشور منذ 7 دقائق

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه فوجئ من ضباط مطار برج العرب باحتجازه بداعي أن اسمه موجود في قوائم الترقب للوصول، مشيرا إلى أنه بعدما أنهى من الإجراءات، وهو في صالة استلام الحقائب، ناداه أحد ضباط المطار وطلب منه الإطلاع على جواز سفره.

وأضاف برهامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، مع الإعلامي خيري رمضان، أن الضابط كان يرتدي زيا مدنيا، وأخذ جواز سفره، وأخبره أن اسمه مدرج في قوائم الترقب للوصول.

وأشار برهامي إلى أنه اكتشف أن سبب ذلك الأمر هو مجرد تشابه في الأسماء، مشيرا إلى أن التشابه لم يكن كليا لأن اسمه "ياسر حسين محمود برهامي حشيش"، مضيفا أن فترة احتجازه لم تكن طويلة، ووصلت إلى حوالي ربع ساعة.

وقال نائب رئيس الدعوة السلفية إنه أخبر الضباط أن هذا لا يصح، مشيرا إلى أن الضباط أخبره أنهم "ينفذون التعليمات". وتابع "ما حدث معي خطأ مقصود"، مضيفا أنه أبلغ الضباط أنه له الحق في الانصراف، لأن الدستور أقر بأحقية بالتنقل كيفما يشاء، ما دام غير مطلوب من جهات أمنية أو جهات تحقيق.

وقال إنه كان يخشى على اسمه وصورته أمام الموجودين في المطار، "لأن اتجازه تسبب في تعطل مواطنين آخرين".

وأكد برهامي، أن هذه الواقعة حدثت لأول مرة، مشيرا إلى أنه سافر خارج البلاد أكثر من عشر مرات، بعد تولي اللواء منصور العيسوي، وزارة الداخلية، ولم تحدث مثل هذه الواقعة.

واستنكر نائب رئيس الدعوة السلفية نفي الجهات الأمنية إدراج اسمه في قوائم ترقب الوصول، متهما الجهات المسؤولة بتدبير هذه الواقعة كرسالة سياسية، مطالبا بالتحقيق فيها، ومعرفة من هي الجهة المتسببة في ذلك.

وأكد أن الدعوة السلفية ستصعد هذا الأمر على جميع المستويات، الإعلامية والقانونية والسياسية، بحسب قوله.

واختتم "أطالب الرئيس محمد مرسي بأن يأتي لي بحقي لأنه المسؤول عما حدث كونه منتميا لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة".