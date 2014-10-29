وزير الصناعة والتجارة: نتوقع زيادة الصادرات المصرية بنسبة 40%

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، إن المشروعات التي ستعلن عنها الوزارة في المؤتمر الاقتصادي العالمي المقرر له فبراير المقبل، هي المثلث الذهبي بجنوب شرق الوادي بقنا، ومشروع ميناء سفاجا.

وأضاف «عبد النور» خلال حواره على فضائية «صدى البلد» أمس الثلاثاء :” أنه سيتم تنمية منطقة «المثلث الذهبي» لخدمة الاقتصاد المصري، وأن الوزارة تسعى للاستفادة أيضًا من مشروع قناة السويس في إقامة مناطق لوجيستية تابعة له ” .

وتوقع زيادة الصادرات المصرية في الفترة المقبلة بنسبة 40%؛ بسبب تفاوض الوزارة مع الاتحاد «الأورو أسيوي» لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، بجانب الاتفاق مع روسيا لتصدير الخضروات والفاكهة.

وأوضح أن الوزارة سمحت بتصدير الأرز بعد كثرة زراعته هذا العام، مؤكدًا أنه لن يصدر في المواسم المقبلة، على أن تتولى وزارة الزراعة التنسيق مع المزارعين في هذا الشأن.