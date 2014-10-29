ناشطة سيناوية: الأهالي يواجهون «أزمة سكن» بعد التهجير

أشادت الناشطة السيناوية منى برهومة، بدور القوات المسلحة في تأمين أهالى سيناء من الإرهاب، مؤكدة أن علاقة الجيش بالأهالي وطيدة ولا يستطيع أحد الوقيعة بينهما.

وأضافت «برهومة»، خلال لقائها على قناة «دريم 2»، أنه تم الاتفاق مع اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على تهجير السكان لمسافة 300 متر وبالفعل تم التهجير ولكنهم ينتظرون فى التعويضات التى ستصرف اليوم.

وتابعت: «أهالى سيناء يواجهون أزمة في السكن بعد التهجير لأنه لا يوجد شقق إيجار فى العريش والمحافظ يعلم ذلك جيدا وبالتالى لابد من إيجاد حل، خاصة أن أهالى سيناء اعتادوا على السكن فى بيوت بحيث كل أسرة لها منزلها الكبير المكون من عدة أدوار».

ومن جهة أخرى، طالبت «برهومة»، بضرورة إغلاق الأنفاق التى جاء من خلالها الإرهاب والسلاح والمخدرات وتسببت فى مشاكل كثيرة لمصر وأهالي سيناء، مضيفة أن حركة حماس مطالبة بإغلاق هذه الأنفاق حفاظا على الأرواح البريئة.