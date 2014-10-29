أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ناشطة سيناوية: الأهالي يواجهون «أزمة سكن» بعد التهجير

Google+ Print
ناشطة سيناوية: الأهالي يواجهون «أزمة سكن» بعد التهجير ناشطة سيناوية: الأهالي يواجهون «أزمة سكن» بعد التهجير

أشادت الناشطة السيناوية منى برهومة، بدور القوات المسلحة في تأمين أهالى سيناء من الإرهاب، مؤكدة أن علاقة الجيش بالأهالي وطيدة ولا يستطيع أحد الوقيعة بينهما.

وأضافت «برهومة»، خلال لقائها على قناة «دريم 2»، أنه تم الاتفاق مع اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على تهجير السكان لمسافة 300 متر وبالفعل تم التهجير ولكنهم ينتظرون فى التعويضات التى ستصرف اليوم.

وتابعت: «أهالى سيناء يواجهون أزمة في السكن بعد التهجير لأنه لا يوجد شقق إيجار فى العريش والمحافظ يعلم ذلك جيدا وبالتالى لابد من إيجاد حل، خاصة أن أهالى سيناء اعتادوا على السكن فى بيوت بحيث كل أسرة لها منزلها الكبير المكون من عدة أدوار».

ومن جهة أخرى، طالبت «برهومة»، بضرورة إغلاق الأنفاق التى جاء من خلالها الإرهاب والسلاح والمخدرات وتسببت فى مشاكل كثيرة لمصر وأهالي سيناء، مضيفة أن حركة حماس مطالبة بإغلاق هذه الأنفاق حفاظا على الأرواح البريئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا