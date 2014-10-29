فيديو.. يحتال على حجاج ليريهم النبي: «كان معنا بالفندق وكلمته».. والأمن يضبطه

قبضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة، الإثنين، على شخص ادعى مقابلته للرسول محمد - صلى الله عليه وسلم- والتحدث معه، وتمت إحالته للجهات الأمنية لاستكمال ما يلزم لعرضه على الشرع ردعا له ولأمثاله، وكفا لشرهم عن البلاد والعباد.

وأوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحسب صحيفة عكاظ، أن رئيسها العام الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وجه بالتحري عن صحة المقطع المصور الذي تم تداوله لشخص يزعم فيه أمام مجموعة من الأشخاص أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ويتحدث معه، وأنه يراه في كل مكان، ويزعم كذلك أنه يذهب ببعض الزوار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه ويتحدثون معه، وأنهم زاروا قبر الصحابي الجليل حمزة رضي الله عنه وتكلموا معه.

وبعد التأكد من صحة المقطع وهوية الشخص الذي يظهر فيه، تم صباح الاثنين القبض عليه، حيث أقر بصحة ما ورد في المقطع من أقوال وأفعال منكرة ونشره لهذه الخرافات، وتضليل الزوار لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمت إحالته للجهات الأمنية لاستكمال ما يلزم لعرضه على الشرع.

ويظهر الشخص في الفيديو، وهو يتحدث مع بعض المحيطين به، ويؤكد لهم: «الرسول كان معنا بفندق موفنبيك أمس، وتناقشت معه، وأقابله في كل مكان»، فيما يبدو كمحاولة منه لإقناعهم بأنه سيريهم الرسول