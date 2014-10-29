مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يتوعد حماس: والله لننيمكم من المغرب ونجرجركم في المحاكم

هاجم اللواء محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية قيادات حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، متهمًا إياهم بالوقوف وراء تنفيذ مجزرة كوم القواديس بالعريش والتي أسفرت عن مقتل 33 من أفراد القوات المسلحة.

وقال «خلف» في تصريحات خاصة لـ«العربية.نت» إن قادة حماس متورطون في تنفيذ المجزرة ومصر ستلاحقهم قضائيا وستلزمهم بالبقاء في منازلهم، قائلا باللهجة المصرية «والله لننيمكم من المغرب ونجرجركم في المحاكم».

وأكد «خلف» أن مصر لن تنسى ثأرها ولن تنسى من قتل أبناءها مشيرا إلى أن حماس تورطت كثيرا في قتل الجنود المصريين وساندت الإرهاب في سيناء وكانت تساعد منفذي العمليات الإرهابية الأخيرة بالتسلل عبر الأنفاق.

وقال إن مصر وجيشها هما القوة الباقية في منطقة الشرق الأوسط، وستظل تساند القضية الفلسطينية، لكنها لن تساعد حماس بعد اليوم بعد ما فعلته من إرهاب وعنف ودم.

وأضاف أن حركة «حماس» مأجورة ونحن نقول لقادتها إنكم بأفعالكم التحريضية ضد مصر سوف تتسببون في مطالبة مصر بالقبض عليكم ومحاكمتكم على أرضها.

وطالب «خلف» حركة حماس بتسليم قطاع غزة إلى القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني إن كانت تنفي عن نفسها الاشتراك في تدبير هذه الأحداث الإرهابية.