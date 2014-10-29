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السيسي: مصر تعتز بمواقف الملك عبدالله الشجاعة والمشرفة

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السيسي: مصر تعتز بمواقف الملك عبدالله الشجاعة والمشرفة السيسي: مصر تعتز بمواقف الملك عبدالله الشجاعة والمشرفة

الرياض - و.ا.س

    أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح في حديث للزميلة "عكاظ" نشرته في عددها الصادر أمس، عن اعتزازه وتقديره للملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على مواقفه الشجاعة والمشرفة التي أبداها وما زال إزاء وشعبها. وقال "إنها تدلل على أخوة حقيقية وصداقة وفية، طالما اعتززنا بها، حكومة وشعباً." ووصف فخامته خادم الحرمين الشريفين ب «حكيم العرب». من ناحية ثانية أكد الرئيس السيسي أهمية مكافحة الإرهاب من منظور شامل لا يقتصر على الشق العسكري. ودعا إلى حلول سياسية للأزمات في سورية والعراق واليمن.

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