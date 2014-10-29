خادم الحرمين يبحث وأمير الكويت آفاق التعاون ومجمل التطورات الإقليمية والدولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصره بالرياض مساء امس أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجرى خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين إضافة إلى مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب الكويتي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ومعالي مدير مكتب سمو أمير دولة الكويت السيد أحمد فهد الفهد، ومعالي رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح، ومعالي الوكيل للشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري السيد يوسف حمد الرومي، ووكيل شؤون مركز المعلومات والحاسب الآلي بالديوان الأميري السيد مازن عيسى العيسى، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الصباح.