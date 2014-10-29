تركي بن عبدالله يؤكد على دور «الدفاع المدني» في حماية المجتمع

أكد صاحب السمو الملكي أمير الرياض تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالدفاع المدني من خلال الجهود والدعم الذي حظي به هذا القطاع وجعله يقف في مصاف الدول المتقدمة معتبراً سموه أن خدمات هذا القطاع ودوره في المجتمع عبر تقديمه الخدمات الإنسانية والدينية التي يحتمها علينا ديننا الحنيف.

جاء ذلك خلال استقباله في جلسة سموه الأسبوعية "جلسة الثلاثاء" بقصر الحكم ظهر أمس أصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب المعالي وكبار مسؤولي منطقة الرياض وكبار ضباط الدفاع المدني يتقدمهم مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو.

وبعد أن رحب بهم سموه بين سموه أهمية هذا القطاع الذي يشكل أهمية في المجتمع من خلال أدواره المتعددة والتي تستهدف حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وغيرها من المهام ثم لفت سموه إلى التطور الذي شهده الدفاع المدني قائلاً: لا يخفى على أحد التطور المشهود الذي قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وكذلك وزير الداخلية للاهتمام بهذا القطاع وإعداده حتى يصف في تجهيزاته وقدراته مصاف الدول المتقدمة ويكون من أفضلها وأضاف سموه: ما يهم هو توفير جميع المعدات والخدمات لأنه يحمل مسؤولية بعد الله تجاه أروح المواطنين والمقيمين كما أن المعدات والتجهيزات جزء من هذا القطاع ولكن الأهم هو العنصر البشري ومدى جاهزيته واستعداده وبالالتزام بالأنظمة والقوانين الداخلية وكذلك ما يتعلق بتجنب الاجتهادات الشخصية حيث إن القطاع بُني على عدد من الدراسات وتحت إدارة خبرات تعي طبيعة المواقف ومخاطرها.

ونوه سموه بما تشهده منطقة الرياض من التعاون الكامل من إدارة الدفاع المدني على جميع ومختلف المواقع في المنطقة تأتى من خلالها العديد من المنجزات والقفزات.

المعدات والتجهيزات مهمة لكن الأهم العنصر البشري ومدى جاهزيته بعيداً عن الاجتهادات الشخصية

ووجّه سموه دعوة لمدير عام الدفاع المدني وللمواطنين عموماً تقتضي التعاون بما يخدم الجميع قائلاً: نحن الآن مقبلون على موسم هطول الأمطار ونأمل من الاخوة المواطنين والمقيمين أن يستمعوا لتعليمات جهاز الدفاع تجاه مخاطر السيول والأمطار وتجنب المواقع التي تعرض الخطر لمرتاديها لافتاً إلى أن إمارة منطقة الرياض حريصة كل الحرص على الوعي الشامل لئلا تتعرض الأرواح للخطر مشدداً على أهمية التعاون أيضاً مع القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية. وختم سموه كلمته بشكر القائمين على هذا الجهاز وقال:نفخر بإنجازاتهم وما يقدمونه من أجل الوطن وسلامة الجميع.

اللواء العمرو: تم دعمنا بإمكانيات كبيرة ومتطورة ولم يبق علينا إلا تحسين الأداء والخدمات

بعدها ألقى اللواء سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني كلمة شكر فيها صاحب السمو الملكي امير الرياض تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز على دعوتهم لاطلاع سموه على أعمال ومستجدات الدفاع المدني وقال: لقد حظي هذا القطاع باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين وتم دعم الجهاز بإمكانيات كبيرة ومتطورة ولم يبق علينا إلا مسؤولية تحسين مستوى الأداء وتقديم الخدمات بالشكل التي ينبغي أن تكون عليه وكشف اللواء العمرو عن وجود خطط جيدة ومدروسة وزيادة في نسبة تدريب منسوبي الدفاع المدني على رأس العمل وكذلك دورات متخصصة داخل وخارج المملكة ولفت اللواء العمرو أنه وجد خلال الفترة الحالية أن هناك تحسناً وارتفاعاً في مستوى الأداء لدى رجال الدفاع المدني نتيجة الاهتمام بالتدريب وشدد اللواء العمرو في كلمته على مهارات التدريب قائلاً: نحن ندرك أن رفع مهارات الأفراد في أعمال الإطفاء والإنقاذ وأعمال الحماية المدنية أمر تحتمه طبيعة المخاطر التي نواجهها وأضاف: كما نعلم أن المخاطر التي يتعرض لها الدفاع المدني مخاطر عديدة منها السيول والحرائق والكوارث بأنواعها تشكل خطورة على رجل الدفاع المدني وكذلك المواطن والمقيم لذلك إذا لم نتعامل مع مثل هذه الحوادث بمهنية عالية وتطبيق الجوانب العملية في هذا الجانب لن نستطيع التعامل مع مثل هذه الحوادث آخذين بالاعتبار جانب الوقاية الشخصية لأفراد الدفاع المدني بالاهتمام البالغ لحمياتهم باستخدام كافة الوسائل والأدوات التي توفر لهم الحماية عند التعامل مع هذه الحوادث وزاد: بالإضافة إلى النمو السكاني والعمراني التي تشهده المملكة والمشاريع المستقبلية فهي تشكّل هاجس لمنسوبي الدفاع المدني حيث تعقد العديد من الدورات للتعامل مع طبيعة المواقف التي ستشهدها المنطقة ومنها دورات للتعامل مع حوادث المترو مبيناً أن المديرية العامة للدفاع المدني في جميع قياداتها.

تسعى وتحاول الرفع بمستوى الأداء ورفع الوعي من خلال الوسائل والطرق المتاحة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وولي ولي العهد وكذا سمو وزير الداخلية من حسن إلى أحسن بحول الله.