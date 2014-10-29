وزير الحرس الوطني: خادم الحرمين يوجه ويحرص دائماً على إيصال الخدمات إلى أبنائه في أرجاء بلادنا

دعا صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، إلى تأصيل ما تعيشه البلاد المباركة من نعم كثيرة، ومنها نعمة الأمن والأمان والترابط والتلاحم، وتعزيزها في نفوس أبنائنا وأجيالنا ليظل وطننا الغالي بعيداً عن محاولات زرع الفتنة وشق الصف وزعزعة هذه الثوابت التي لا تقبل المزايدة.

جاء ذلك في الحفل الذي نظمه منسوبو لواء الملك عبدالعزيز الآلي بمناسبة زيارة سموه لوحدات الحرس الوطني بمحافظة الاحساء أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، ونائب وزير الحرس الوطني الدكتور عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري. واضاف الأمير متعب: "يطيب لي أن نلتقي بكم في محافظة الاحساء الغالية على قلوبنا جميعاً، ويشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واعتزاز الكبير بهذه المنطقة وأهلها الأوفياء، وكذلك تحيات سمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي ولي ولي العهد - حفظهم الله جميعاً -".

وقال سموه: "إن بلادنا تعيش في هذا العهد الزاهر نهضة تنموية شاملة امتدت إلى كل محافظة ومدينة ومنطقة، والحرس الوطني، كمؤسسة حضارية، يفخر بكونه جزء من هذه المنظومة ولعل ما تمثله وزارة الحرس الوطني في محافظة الاحساء عبر المدنية الجامعية لفرع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ومستشفى الملك عبدالعزيز والوحدات العسكرية والمدينة السكنية بكافة مرافقها يعد دليلاً على إسهامها المباشر في بناء الإنسان وتعمير المكان، بما يعود بالنماء والازدهار على الوطن وأبنائه، وهذا الأمر ليس وليد اليوم، بل هو ما سعى إليه واهتم به سيدي خادم الحرمين الشريفين باني الحرس الوطني وراعي نهضته، وهو يحفظه الله من يوجه ويحرص دائمً أن تصل جميع الخدمات إلى أبنائه المواطنين في جميع أرجاء بلادنا الغالية".

دعا إلى تأصيل قيم الأمن والتلاحم في نفوس أبنائنا والبعد بوطننا عن محاولات زرع الفتنة وشق الصّف

واستطرد سموه: لقد سرني ما وجدته فيكم من روح معنوية عالية وجاهزية تامة واستعداد معهود لبذل الغالي والنفيس لأداء رسالتكم النبيلة التي شرفكم الباري عز وجل بها دفاعاً عن ديننا الإسلامي الحنيف وذوداً عن مقدساتنا وتعزيزاً لأمن بلادنا جنباً إلى جنب مع كافة زملائكم في القطاعات العسكرية الأخرى.

وختم بالقول: "أسأل الله جلت قدرته أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفزها من شرور الحاقدين وكيد الطامعين، ويطيب لي بأن أتقدم بالشكر والتقدير لمحافظ الاحساء سمو الأمير الأخ بدر بن محمد بن جلوي، ولكافة المسؤولين والأجهزة الحكومية على ما تجده وحدات الحرس الوطني من تعاون وكذلك على الحفاوة والترحاب التي لا نستغربها من أهالي محافظة الاحساء الأوفياء".

وأعرب قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي اللواء محمد القحطاني، عن سعادة ومنسوبي اللواء بزيارة سمو الأمير وتفقد اللواء، مباركاً للقيادة الكريمة اليوم الوطني ال 84، ونجاح حج هذا العام. وأشار إلى ما تلقاه وحدات الحرس الوطني من دعم ومساندة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله –، لافتاً إلى أن هذا الدعم أدى إلى إسهام الحرس الوطني في الجوانب الحضارية ومنها مجالات الصحة والمدن السكنية.

وأكد مدير الإدارة العامة للتربية والتعليم بالاحساء أحمد بن محمد بالغنيم في كلمة أهالي الأحساء، على اللحمة الوطنية مع القيادة الرشيدة التي سارت على خطا الملك المؤسس الملك عبدالعزيز يرحمه الله الذي وحد الكيان ورفع كلمة التوحيد واتخذ القرآن والسنة منهاجاً، فبدل الله الخوف أمناً، والتفرق بالاجتماع والفقرنا غنى، مضيفا "إننا نستلهم التاريخ ونتذكر مبايعة أهالي الأحساء للملك يرحمه الله سنة 1331 بالسمع والطاعة من دون إراقة دماء".

وألقى المقدم ركن ملفي المطيري قصيدة شعرية، بعدها ألقى النقيب ظافر القحطاني قصيدة شعرية، ثم ألقى الطالب عبدالله بن جدي بن طويق كلمة عبر خلالها عن مشاعره وفرحته بزيارة الأمير متعب، ثم صافح سموه جمعاً من وجهاء الأحساء ومسئولي القطاعات الحكومية المختلفة المدنية والعسكرية.

حضر الحفل رئيس محاكم الأحساء الشيخ سامي الحادي، ومدير فرع المياه المهندس عبدالله الدولة، ومدير فرع وزارة الخدمة المدنية عادل عاشق القحطاني، ووكيل أمانة الأحساء المهندس فؤاد الملحم، ومدير شرطة الأحساء اللواء ابراهيم القحطاني وعدد كبير من المسؤولين.