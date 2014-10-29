أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أمريكا ترفع درجة التأهب الأمني بالمباني الحكومية تحسبا لهجوم إرهابي

Google+ Print
أمريكا ترفع درجة التأهب الأمني بالمباني الحكومية تحسبا لهجوم إرهابي أمريكا ترفع درجة التأهب الأمني بالمباني الحكومية تحسبا لهجوم إرهابي

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن رفع درجة التأهب بالمباني الحكومية في مختلف أنحاء البلاد، تحسبا لهم إرهابي.

وقال جيه جونسون وزير الأمن الداخلي الأمريكي – في بيان أصدره الليلة – إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة ببعض المواقع التي يوجد بها الأجهزة الأمنية الحساسة، مشيرا إلى أن الإجراءات تتفاوت من موقع الى آخر، موضحا أن ذلك جاء ردا على التهديدات التي أعلنتها تنظيمات إرهابية بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وأماكن اخرى.

وأضاف الوزير في بيانه أن الحكمة تتطلب في ضوء الأحداث العالمية الجارية زيادة درجة اليقظة لحماية المنشآت الحكومية الامريكية والعاملين بها.

وأشار إلى ن هناك تسعة آلاف وخمسمائة مبنى فيدرالي بالولايات المتحدة يستقبلون نحو 1.4 مليون عامل وزائر يوميا.

من ناحية أخرى قال مسئولون أمريكيون أن رفع درجة التأهب لم تأت نتيجة لتهديد محدد.

يذكر أن التحرك الأمريكي الاخير جاء بعد أسبوع من الهجوم الارهابي الذي تعرض له مبنى البرلمان الكندي وأسفر عن مقتل شخصين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا