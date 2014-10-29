أمريكا ترفع درجة التأهب الأمني بالمباني الحكومية تحسبا لهجوم إرهابي

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن رفع درجة التأهب بالمباني الحكومية في مختلف أنحاء البلاد، تحسبا لهم إرهابي.

وقال جيه جونسون وزير الأمن الداخلي الأمريكي – في بيان أصدره الليلة – إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة ببعض المواقع التي يوجد بها الأجهزة الأمنية الحساسة، مشيرا إلى أن الإجراءات تتفاوت من موقع الى آخر، موضحا أن ذلك جاء ردا على التهديدات التي أعلنتها تنظيمات إرهابية بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وأماكن اخرى.

وأضاف الوزير في بيانه أن الحكمة تتطلب في ضوء الأحداث العالمية الجارية زيادة درجة اليقظة لحماية المنشآت الحكومية الامريكية والعاملين بها.

وأشار إلى ن هناك تسعة آلاف وخمسمائة مبنى فيدرالي بالولايات المتحدة يستقبلون نحو 1.4 مليون عامل وزائر يوميا.

من ناحية أخرى قال مسئولون أمريكيون أن رفع درجة التأهب لم تأت نتيجة لتهديد محدد.

يذكر أن التحرك الأمريكي الاخير جاء بعد أسبوع من الهجوم الارهابي الذي تعرض له مبنى البرلمان الكندي وأسفر عن مقتل شخصين.

أ ش أ