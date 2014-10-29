بالفيديو - بالوتيلي يسجل أخيرا في فوز ليفربول المثير على سوانزي

قاد الإيطالي ماريو بالوتيلي فريقه ليفربول لفوز مجنون على ضيفه سوانزي سيتي بعد أن قلب الحُمر الطاولة على الفريق الويلزي في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد تأخرهم بهدف.
وسجل بالوتيلي هدفا هو الثاني له بقميص ليفربول منذ انضمامه إليه الصيف الماضي بعد أن افتتح أهدافه بقميص الريدز أمام لودوجريتس.
وواجه بالوتيلي انتقادات عديدة بسبب أدائه المتكاسل أحيانا خلال المباريات الماضية بالإضافة لواقعة تبديله لقميصه بين شوطي مباراة ريال مدريد مع البرتغالي بيبي.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل مارفين إمنيس الهدف الأول لسوانزي سيتي بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65.
ودخل بالوتيلي كبديل ليستطيع أن يدرك التعادل في الدقيقة 86 بعد أن حول عرضية بوريني من الناحية اليمنى لداخل شباك سوانزي سيتي محرزا هدف التعادل.
وفي الدقيقة 95 أضاف لوفرين الهدف الثاني لفريقه بعد أن قابل ضربة حرة مباشرة من الناحية اليمنى برأسه مستغلا خروج خاطيء من تريميل حارس سوانزي لينهي على المباراة.
بتلك النتيجة يصعد ليفربول إلى دور الثمانية من كأس رابطة المحترفين في انتظار ما ستسفر عنه القرعة.