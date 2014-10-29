مشاجرة بين عائلتين بالأسحلة النارية بالإسكندرية

تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بوجود مشاجرة بشارع 9 منطقة أرض المفتى الجديدة بالإسكندرية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من ” طرف أول ” حامد ب م ب سن 31 مهندس حاسب آلي، وإبراهيم ا م ح سن 48 صاحب مصنع لمنتجات الألبان، وأحمد ا ا م سن 18 طالب مقيم دائرة القسم، و” طرف ثان ” إبراهيم ج ف ج سن 39 سائق، وشقيقه السيد ج ف ج سن 34 سائق، والطرفان جيران مقيمون بالشارع محل البلاغ، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث إصابات.

إنتقل ضباط وحدة مباحث القسم وتم ضبط طرفي المشاجره وضُبط بحوزة الأول طبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية عيار 9 مم، وعدد ” 3 ” طلقات من ذات العيار وبحوزة الثالث سكين بحوزة الرابع عدد ” 4 ” طلقات خرطوش عيار 12، وتم تحرير محضر جنايات قسم شرطة ثان الرمل وجارى العرض على النيابه.