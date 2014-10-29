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وزير المالية : الهدف من زيارة وزير الخزانة الأمريكى حجز مكان فى مشروع تنمية قناة السويس‎

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وزير المالية : الهدف من زيارة وزير الخزانة الأمريكى حجز مكان فى مشروع تنمية قناة السويس‎ وزير المالية : الهدف من زيارة وزير الخزانة الأمريكى حجز مكان فى مشروع تنمية قناة السويس‎

قال الدكتور هانى قدرى وزير المالية :” إن العالم يتجه نحو المؤتمر الاقتصادى الذى يهدف لإعادة على خريطة الاستثمار العالمى  ” .

وأضاف قدري خلال لقائه على قناة ” إم بى سى مصر ” :” أن وزير الخزانة الأمريكى قال إن أمريكا تقف بجانب مصر إقتصاديًا ،وأنها ستبدأ بداية جديدة معها ” .

وأوضح وزير المالية :” أن الهدف من زيارة وزير الخزانة وضع شكل جديد للعلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا،وأن يحجز لبلاده مكانا فى مشروع تنمية قناة السويس ” .

ووصف “قدرى”مشروع قناة السويس بأنه متفرد فى طبيعته ،وتمويله ،ويعد نواة لمشروعات إقتصادية ضخمة

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو 2% والمطلوب هو 7%، وأن فاتورة الاجور تفاقمت فى السنوات الاربع الاخيرة ووصلت إلى 200مليار جنيه بعد أن كانت 90مليار .

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