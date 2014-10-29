محمد هاشم يشارك في مهرجان الموسيقى العربية ويغني في دار الأوبرا

تلقّى المطرب السعودي الشّاب محمد هاشم دعوة من دار الأوبرا في القاهرة، للغناء مع مجموعة من المطربين الشّباب والمطربات الشّابات في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، والذي سينطلق يوم السبت المقبل في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بعنوان "شباب العرب في سماء الطرب".

عن سبب اختياره لهذه المشاركة، ومن هم المشاركون في حفل الافتتاح يقول هاشم لـ"سيدتي نت": "الفضل بعد الله في اختياري للمشاركة في حفل الافتتاح يرجع لزميلتي مروة ناجي، التي كانت معي في برنامج "ذي فويس"، فقد كنت مشاركاً في حفل في تونس، وكان من الحضور بعض المسؤولين عن مهرجان الموسيقى".

وتابع: "بعدها، تلقيت دعوة للمشاركة في حفل افتتاح المهرجان، شعرت بحجم المسؤولية التّي أواجهها، حيث تقرّر أن يغني كل مطرب ومطربة ثلاث أغنيات خاصة بهم". أما عن أسماء المشاركين فقال هاشم هم: إياد بشير من الأردن، وهالة القصير من سوريا، وعامر توفيق من العراق، ومروة ناجي وسعيد كمال من مصر، وكرار صلاح من العراق، ومحمود ترابي وأمنية من المغرب، وأحمد حسين من لبنان، وعايدة محمد من تونس.

* وماذا ستغني أنت؟

- هناك أغنية جماعية سنؤدّيها جميعنا، بعدها يغني كل مطرب أو مطربة لمدة نصف ساعة. ومن جهتي، أعددت أربع أغنيات، ثلاث رئيسية، وأغنية رابعة أغنيها إذا سمح وقتي بذلك.

والأغنيات هي: "عابر" كلمات الشاعر الدكتورعبد العزيز خوجة (وزير الثقافة والإعلام السعودي)، وهي من ألحاني، وتقول بعض كلماتها:

إنّي إنتهيت إلى هنا

إنّي أتيت فمن أنا

مثل المني في العين تبديه الصبابة

مثل الهوى يقضي وتبكيه الربابة

بل عابر.. بل عابرُ

مثل السحاب والريح تحملني اغتصاب

حيث النهايه "

*****

أما الأغنية الثانية فهي خاصة بمصر، من كلمات الشاعر إبراهيم خفاجي وألحان الفنان جميل محمود، وتقول كلماتها:

بربك قولي متى نلتقي

على عشنا الأخضر المورقِ

وننهلُ من عمرنا ما بقي

في حُبٍ قديمٍ وشوقٍ نقي

*****

هنالك خلف روابي قباء

ربيعاً جميلاً يعيد الصبا

يسائل عنّا مروج الرُبا

إذا الشمس طلّت من المشرقِ

*****

تعالي نغني ونسقي الورود

وننسى الزمان وننسى الوجود

ونحيا سويّاً بدفء الوعود

جوار الغدير مع الخالقِ

*****

وهاك شباب اعصري نغمهُ

على شفتيك ولا تتقي

فكم من حبيبٍ لهُ وِلفٓهُ

وعاشوا على سنّة المتقي

*****

أما الأغنية الثالثة "يا ليتك كلمات الشّاعر المُعَنَّى ولحن سعود بن عبد المجيد، وتقول كلماتها:

يا ليتك بحت لي بسرك

وشلت الهم عن صدرك

غريبه ماهي بالعادة

واغرب منها أمرك

*****

ليه متضايق وزعلان

ومتكدر كدا وقلقان

ياريت تفضفض وتحكي

وسرك عارفو في أمان

*****

مين اللي زعلك يازين

وجرَّى مدمع العينين

ترى دنياك ماتسوى

تخلي القلب بين نارين

*****

يا سيدي فلَّها واضْحَك

وطرز بالأمل فرحك

فكِّر بكرة كيف يكون

ونوًّر ليلك بصبحك

*****

أما الأغنية الاحتياطية فهي أغنية الفنان محمد عبده "ما في داعي" من كلمات الشاعر إبراهيم خفاجي. وتقول كلماتها:

ما في داعي من حنانك.. كل يوم عاذل جديد

ما في داعي من ملامك.. كم في حبك شهيد

ياللي عايش في العواطف.. وانا نيراني تقيد

ياما سطّرت الرسايل .. ياما غلّبت البريد

ياما دمعي في المحاجر.. خاف من صدق الوعيد

ما في داعي من حنانك

*****

انت اسراري وناري.. مالي في الحب اختيار

كم على حبك بداري.. وكم قبلت الإعتذار

إنتَ ما تقدر تخبّي.. بين حبّي والعوازل

غيرتي صحيت بقلبي.. والتمادي حدِّ فاصل

لو قضيت العمر هاجر.. هو ذا رأيي الأكيد

ما في داعي من حنانك

*****

الحنان هو الحنان خلاني في حبك أسير

والصّراحة ما في راحة صاروا عذّالي كثير

لا تجاملني بآسف خلّي آسف للجديد

ياما عددت الوسايل وانت في رايك عنيد

قلبي ما يهوى المخاطر.. صار بيحسب للبعيد

ما في داعي من حنانك

*****

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