التونسية درة زروق تورّط السبكي بتصريحها العفوي

عن غير قصد، ورّطت الممثلة التونسية درة زروق المنتج محمد السبكي مع نقابة السينمائيين، إذ أشارت إلى أنه قام بإخراج فيلم "حديد"، وهو ما يعدّ مخالفة لقرار النقابة بمنعه من الإخراج.

وكانت درة ذكرت في حديثها إلى برنامج "هوليوود الشرق"، الذي يقدّمه الزميل محمد سعد على قناة "الشرقية" العراقية، أنها اكتشفت خلال تعاونها مع السبكي في فيلمها الأخير "حديد" الذي جمعها بالممثل عمرو سعد، أنّ لدى السّبكي حسّاً فنّياً عالياً وموهبة كبيرة في الإخراج. وبذلك، تكون قد أكّدت أنه هو من قام بإخراج العمل، مخالفاً القرار الذي اتخذته نقابة السينمائيين تحت قيادة نقيبها مسعد فوده بعدم التصريح له بإخراج الفيلم.

كما تكشف تصريحاتها، أن اسم المخرج أحمد البدري الذي نُسب إليه إخراج الفيلم كان مجرد اسم شكلي.

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