ست نساء في الدراما العربية المشتركة "فرصة ثانية"

من قلب دبي، تنطلق قصة المسلسل الدرامي الجديد "فرصة ثانية"، في 120 حلقة، مستوحاة من أجواء الدراما الإيطالية الشهيرة "Matrimonio"، تدور أحداثه حول ست نساء من بيئات وجنسيات مختلفة، وحكاياتهن مع عائلاتهن.

وقد أعدّت السيناريو الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان، وتناوب على إخراجه مجموعة من المخرجين المعروفين، منهم: معتز التوني، وخالد الحلفاوي من مصر، وعمار رضوان من سوريا، وشارك في تنفيذه دينكو باليكا، وهبة أبو مساعد، بينما تولّت إنتاجه شركة "O3 للإنتاج والتوزيع الفني والسينمائي"، مستخدمة أفضل التقنيات وأحدثها.

إيناس، ياسمين، غيدا، ريهام، ثريا، وسعاد، هن نساء الست اللواتي يضيء العمل على حياتهن، إلى جانب حياة مجموعة من النماذج والأشخاص من مصر، ولبنان، والسعودية، والأردن وغيرها.

وتتشابك قصص هؤلاء في دبي - مدينة الأحلام - حيث تمتزج الثقافات، ويبرز الصراع بين النجاح والفشل، كما تعكس التطوّرات الدرامية خصائص هذه المدينة الشامخة والحاضنة للجميع، وتتناول طبيعة الحياة الصاخبة التي يعيشونها، والفرص والتحديات التي يواجهونها في حياتهم العائلية والمهنية.

وتوضح كاتبة العمل كلوديا مرشليان، أنّ "فرصة ثانية" يوازن في الخطوط الدرامية ما بين الشخصيات المصرية واللبنانية والخليجية، مؤكّدة "أننا استعنّا بالشخصيات الرئيسية للمسلسل الإيطالي "Matrimonio"، إنما نَص "فرصة ثانية"، يختلف مضموناً، وذلك ليتناسب أكثر مع عاداتنا العربية وتقاليدنا"، وأكملت شرحها: " حرصت على أنّ أغيّر في النص، وأريد التأكيد على هذا الكلام، لأبيّن مدى الجهد الذي بذلناه كفريق عمل". وتضيف مرشليان: "نعرض في العمل حكاية ست نساء، لا تغيب أي منهن طيلة الحلقات الـ 120، المليئة بالتشويق، من خلال 6 عائلات نتابع يومياتها، ولا نعطي مساحة لإحداها على حساب الأخريات، وذلك من دون تطويل مبالغ به في الأحداث"، لافتة إلى أنّ "كتابة 120 حلقة تحتاج أسلوباً خاصاً، يختلف عن كتابة 30 حلقة مثلاً"، وشددت: "علينا أنّ نوازن على نحو يرضي الممثلين والجنسيات المختلفة، من باب الحرص على الحبكة الدرامية وقوتها".

أما شخصيات العمل فتَعدّدها الكاتبة مرشليان بالقول: لدينا "إيناس" التي تعيش حياة مثالية مع زوجها "أحمد" (فراس سعيد)، وتشعر بالظلم في مركز عملها، وتتّجه لتأسيس مشروعها الخاص. "ياسمين" (باميلا الكيك) التي تصارع لتتحمّل حياتها مع زوجها "فريد" (مجدي مشموشي)، الذي يشعرها دوماً بأنه اشتراها بماله، ولن تتأخر حتى تنتفض على واقعها، ثم يأتي دور "ريهام" التي توصل الليل بالنهار لتُعيل عائلتها، رافضة الاتكال على زوجها "وائل" (مؤمن محمد)... إضافة إلى "سعاد" (مارينال سركيس) التي يتركها زوجها "ممدوح" (هشام المليجي)، بعدما أغرم بزميلته في العمل "رانيا" (سامية طرابلسي)، لكنها رفضت أن تسيء إلى صورة الأب في عيون ولديْه، ثم "ثريا" (وئام دحماني) التي تمثل مع "سعود" (يعقوب الفرحان) العائلة السعودية، علماً أن هذا الأخير يتحمّل زوجته بكل تقلّباتها، أما "غيدا" (إلسا زغيب)، فتعاني سوء معاملة زوجها "هشام" (جو طراد)، ووالدته (جناح فاخوري)".

وفي موازاة ذلك، تظهر شخصيات أخرى تتشابك قصصها مع قصص الشخصيات الرئيسية، منها على سبيل المثال لا الحصر: "طارق" (وسام صبّاغ) المزيّن النسائي الذي يحمل أسرار البطلات ومشاكلهن، ويشاركهن في حلّها؛ و"حياة" (فادية عزام) المحامية التي تقف إلى جانب صديقتها "إيناس" في لحظات الشدّة؛ و"تيم" (خالد نجم) الذي يطلب منه "فريد" القيام بعملية معينة، فيقع في الحب ويفشل في تنفيذ المهمة.

يُذكر أن المسلسل يجمع نخبة من الممثّلين والممثّلات العرب، أبرزهم من مصر: هايدي كرم، ورانيا شاهين، وفراس سعيد، ومؤمن محمد، وهشام المليجي، من لبنان: باميلا الكيك، وإلسا زغيب، ومارينال سركيس، ومجدي مشموشي، وجو طراد، ووسام صبّاغ، وجناح فاخوري، وألكو داوود، ختام اللحّام، من السعودية: يعقوب الفرحان، من المغرب: وئام دحماني، من الأردن: خالد نجم، وبمشاركة فادية عزام، سامية طرابلسي ووسيم مجيد...

يشار إلى أنّ مسلسل "فرصة ثانية" يُعرض على MBC4، اعتباراً من 2 تشرين الثاني/نوفمبر، من الأحد إلى الخميس الساعة 04:00 عصراً بتوقيت غرينتش، 07:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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