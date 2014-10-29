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فيديو.. الجنزوري: السيسي لم يتدخل بقائمة البرلمان.. ولن أكون رئيسًا لـ«النواب»

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نفى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء الأسبق، تدخل الرئيس عبدالفتاح في إعداد قائمة البرلمان المقبل، قائلًا: «أقسم بالله لم يتدخل الرئيس معي في هذا الأمر، وهذا تطوع شخصي مني لبلد أعطتني أكثر مما كنت أتصور».

وأوضح «الجنزوري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم»، الذي يقدمه الإعلاميين عمرو أديب وخالد أبوبكر، على قناة «اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه رفض مطالبات بترشحه على قوائم حزبية في الانتخابات المقبلة على أمل أن يكون رئيسًا لمجلس النواب.

كما شدد رئيس الوزراء الأسبق على أهمية التوافق على قائمة موحدة للمستقلين على أن يكون للأحزاب نصيبًا فيها، مُحذرًا من خطورة حصول بعض الجماعات على تلك المقاعد، مُضيفًا: «نحن في أشد الحاجة لـ40 شخصًا يكونون على مستوى رفيع من المعرفة في مختلف المجالات ولديهم قدرة عالية على الإقناع».

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