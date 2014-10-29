الجيش الأمريكي يسقط جوًا إمدادات لقبيلة عراقية استولى «داعش» على قريتها

قالت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي أسقط جوا مساعدات انسانية إلى افراد قبيلة البونمر التي استولى مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية على قريتهم في غرب العراق الاسبوع الماضي بعد أسابيع من المقاومة.

وقال الجيش إن الاسقاط الجوي قرب قاعدة الأسد الجوية تم أمس الاثنين بناء على طلب من الحكومة العراقية.

وقالت القيادة المركزية إن طائرة سي-130 تابعة لسلاح الجو

الأمريكي نقلت أكثر من سبعة آلاف وجبة حلال تلقتها القوات العراقية وسلمتها إلى افراد من قبيلة البونمر الذين فروا حديثا من منازلهم.

وتصدت قبيلة البونمر للدولة الاسلامية منذ أوائل أكتوبر لكنها فقدت قرية زاوية البونمر في نهاية الامر في محافظة الانبار الغربية الخميس الماضي.