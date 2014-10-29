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بالفيديو.. لحظة انفجار صاروخ أثناء إطلاقه بمحطة وكالة ناسا الفضائية

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قال «تليفزيون ناسا»، الثلاثاء، إن صاروخا انفجر أثناء عملية إطلاقه بمحطة وكالة ناسا الفضائية.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» بالعربية الليلة، أن الصاروخ الفضائي الأمريكي كان متوجها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقد بدأت تجارب ناسا بالطائرات الصاروخية التي تم اتخاذها كخطوة أخرى من قبل وكالة ناسا لدعم رحلات فضائية، وأولها كانت الصواريخ المأهولة والصواريخ التي أطلقتها القوات المسلحة الأمريكية، وعندما تحول الاهتمام إلى الوصول إلى القمر، معقدة الحل المختار ولكن أيضا أكثر اقتصادا وأدخلت مشاريع داعمة، سواء المأهولة وغير المأهولة وصواريخ أكبر، جنبا إلى جنب مع المركبات الفضائية المتقدمة. وبعد الهبوط على سطح القمر ونهاية سباق الفضاء تراجعت الأنشطة التابع لناسا.

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