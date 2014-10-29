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فريق”البوني ام” العالمى يحيي حفل لدعم صندوق” تحيا مصر” بشرم الشيخ‎

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فريق”البوني ام” العالمى يحيي حفل لدعم صندوق” تحيا مصر” بشرم الشيخ‎ فريق”البوني ام” العالمى يحيي حفل لدعم صندوق” تحيا مصر” بشرم الشيخ‎

الفريق الغنائي العالمي ” بوني أم ” قام بإحياء حفل كبير بمنطقة “سوهو اسكوير” بشرم الشيخ في اطار تنشيط السياحة ودعم صندوق” تحيا ” حيث لاقي الحفل اهتمامًا كبيرًا وازدحامًا ملحوظًا من الجمهور المتواجد بشرم الشيخ نظرًا للشعبية الكبيرة للفريق الغنائي والذي أسس في سبعينات القرن الماضي ،

ويعتبر من اشهر فرق موسيقي البوب العالمية ، حيث احيي نجومه “وهم ليز ميتشيل ، مارسيا باريت ، ماري وليامز ، بوبي فاريل ، رنجي تيسب .”
> وسوف يخصص دخل الحفل بالكامل لدعم صندوق ” تحيا مصر  ” .

حضر الحفل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الأمن وممثلي الجهاز التنفيذي ، والفنانة هالة صدقي الذي تصادف وجودها بشرم الشيخ وتقدم المحافظ بالشكر للقائمين على الأمن والمساهمين في اخراج هذا الحفل الذي اعتبرته خير رد على مروجي الاشاعات والمحرضين .

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