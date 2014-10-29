فريق”البوني ام” العالمى يحيي حفل لدعم صندوق” تحيا مصر” بشرم الشيخ‎

الفريق الغنائي العالمي ” بوني أم ” قام بإحياء حفل كبير بمنطقة “سوهو اسكوير” بشرم الشيخ في اطار تنشيط السياحة ودعم صندوق” تحيا مصر” حيث لاقي الحفل اهتمامًا كبيرًا وازدحامًا ملحوظًا من الجمهور المتواجد بشرم الشيخ نظرًا للشعبية الكبيرة للفريق الغنائي والذي أسس في سبعينات القرن الماضي ،

ويعتبر من اشهر فرق موسيقي البوب العالمية ، حيث احيي نجومه “وهم ليز ميتشيل ، مارسيا باريت ، ماري وليامز ، بوبي فاريل ، رنجي تيسب .”

> وسوف يخصص دخل الحفل بالكامل لدعم صندوق ” تحيا مصر ” .

حضر الحفل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الأمن وممثلي الجهاز التنفيذي ، والفنانة هالة صدقي الذي تصادف وجودها بشرم الشيخ وتقدم المحافظ بالشكر للقائمين على الأمن والمساهمين في اخراج هذا الحفل الذي اعتبرته خير رد على مروجي الاشاعات والمحرضين .