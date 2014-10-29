بدء القبول بتقنية تبوك الأحد القادم

أعلنت الكلية التقنية بتبوك عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم للفصل التدريبي الثاني لعام 1435 / 1436ه وذلك بدءًا من يوم الأحد التاسع من شهر محرّم الحالي حتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.

وأوضح مدير العلاقات العامة الإعلام وسيم بن محمد أبوحمود أن القبول للدبلوم يشمل ستة أقسام رئيسة تضم عشرة تخصصًات فرعية وهي قوى كهربائية، شبكات، برمجيات، إلكترونيات صناعية وتحكم، محاسبة، إدارة مكتبية، محركات ومركبات، مساحة، عمارة، إضافة إلى قسم التقنية الخاصة (فئة الصم).

ونوه أن أبرز الشروط المطلوبة للتقدم، ضرورة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو دبلوم الشهادات الثانوية الفنية والمعاهد الثانوية الصناعية أو المعاهد العلمية، وأن يكون متفرغًا للتدريب، وألا يتجاوز عمره ثلاثين سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يكون متفرغًا كليًا للتدريب حسب التعليمات المنظمة لذلك.

وشدد “أبوحمود” على ضرورة صحة المعلومات الواردة باستمارة التقديم لتلقي ترشيح القبول عبر رسائل SMS إلكترونية من موقع المؤسسة على هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في استمارة القبول الإلكتروني.

يذكر أن نظام التدريب بالكلية “النظام الثلثي” حيث ينقسم إلى ثلاثة فصول تدريبية في السنة الواحدة، وذلك لمدة سنتين مكونة من ستة فصول تدريبية، ومدة التدريب في كل فصل تدريبي 13 أسبوعًا، يتدرب خلالها المتدرب بالكلية على التدريب النظري والعملي، وفصل تدريب تعاوني أخير يقضيه المتدرب للتدريب عمليًا في منشأة لها علاقة مباشرة بتخصصه.