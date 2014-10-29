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..وجامعة الطائف تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

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الطائف – نواف بن خيشوم

    أعلنت جامعة الطائف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة والتي ترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة بالمواطنين السعوديين المؤهلين. وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الطلحي أن الجامعة ستبدأ استقبال التقديم لها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2/1/1436ه ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 6/1/1436ه. وأفاد الدكتور الطلحي بأنه بإمكان المتقدمين الإطلاع على الوظائف وشروط شغلها عبر الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط المخصص للمسابقة WWW.TU.EDU.SA

خبر من مكتب الطائف

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