اجتماع بيت العائلة المصرى مع محافظ الإسكندرية

اجتمع مساء أمس الثلاثاء بيت العائلة المصرية ( فرع الإسكندرية ) بمقره الجديد بمبنى المجلس الشعبى المحلى والمهدي من محافظة الإسكندرية – اللواء طارق مهدى.

وقد أصدر بيت العائلة بياناً صحفياً يدين فيه الحادث الأرهابى الدنئ والخسيس الذى تمثل فى هجوم خائن وغاشم على أبناء الشعب المصرى من أفراد القوات المسلحة يوم الجمعة الماضي 24 أكتوبر 2014 , و راح ضحيته ما يفوق عن ثلاثين جنديا من خير أجناد الأرض.

> و تقدموا بخالص التعازى لأُسر الضحايا و لكل أفراد الشعب المصري , راجين من الله عز وجل أن يكون هذا الحادث هو نهاية الأحداث الإرهابية الوضيعة الغادرة من كل ربوع وطننا الغالي مصر.