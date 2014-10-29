فيديو.. يوسف الحسيني يجري مكالمة على الهواء مع أحد أصحاب أنفاق التهريب بغزة

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، الثلاثاء، مقدم برنامج «السادة المحترمون» مكالمة هاتفية على الهواء مباشرة، مع أحد أصحاب أنفاق التهريب يطلب منه العبور إلى مصر للضرورة القصوى، وذلك بعدما أوهم من قال إنه صاحب نفق تهريب بين غزة ومصر، بأنه موجود في غزة، دون أن يكشف عن شخصيته الحقيقية.

وقام «الحسيني» بالاتصال بأحد الأرقام الموجود في القائمة ورد عليه أحد الأشخاص، فقال له يوسف الحسيني أنه مصري مقيم في غزة ويريد العبور إلى مصر للضرورة القصوى في أقرب وقت ممكن، فرد عليه المهرب يطلب منه معرفة الشخص الذي دله عليه، فأشار إلى أنه من طرف شخص يدعى سامي الشاعر من مصر، وعندما اطمئن له المهرب، قال له إن العبور في الفترة الحالية صعب للغاية بسبب تشديد الجيش المصري على الحدود بعد حادثة كرم القواديش الأخيرة، وطلب منه الانتظار لفترة حتى تهدأ الأمور.

وأضاف «الحسيني»: «خد اللي أنت عايزة يا عماد وخرجني من هنا»، فرد عليه من يدعى «عماد»: «أنا بقالي سنتين مش شغال»، فقاطعه «الحسيني»: «متقلقش انا أمان وعموما هخلي سامي الشاعر هو اللي يتصل عليك بنفسه ويتفق معاك».

جاء ذلك خلال لقاء الحسيني مع ضيفه رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية الدكتور سمير غطاس، والذي كشف خلال الحلقة التي أذعيت على قناة «أون تي في» عن قائمة تضم 251 مهربا من غزة بأرقام هواتفهم.