أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الخارجية البريطاني يهنئ التونسيين بمناسبة الانتخابات في تونس

Google+ Print
وزير الخارجية البريطاني يهنئ التونسيين بمناسبة الانتخابات في تونس وزير الخارجية البريطاني يهنئ التونسيين بمناسبة الانتخابات في تونس

وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند

هنأ وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند التونسيين الذين أدلوا ‏بأصواتهم في الانتخابات التي جرت يوم 26 أكتوبر.‏

وقال وزير الخارجية في بيان له “أتوجه بأحر التهاني لملايين التونسيين الذين أدلوا بأصواتهم ‏بالانتخابات التي جرت يوم الأحد 26 أكتوبر. كما أهنئ التونسية والهيئة العليا ‏المستقلة للانتخابات والحوار الوطني وكافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الذين ‏ساهمت جهودهم التي بذلوها بالسنوات الثلاث الماضية بإمكانية إجراء هذه الانتخابات.”‏

وأضاف “إن عملية الانتقال السياسية في تونس باتت على وشك الاكتمال. وقد اتخذ الشعب ‏التونسي، من خلال المشاركة بالانتخابات هذه، خطوة أخرى هامة تجاه تقرير مصيره، وهو ‏ما سيفعله مجددا عند التصويت بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 نوفمبر.”‏

واستطرد “أؤكد، نيابة عن الحكومة البريطانية، التزامنا بمساندة الشعب التونسي والعمل مع ‏الحكومة التونسية التي سيتم تشكيلها مستقبلا بينما تتولى جهودها في قيادة البلاد نحو مستقبل ‏ديموقراطي آمن ومزدهر.”‏

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا