وزير الخارجية البريطاني يهنئ التونسيين بمناسبة الانتخابات في تونس

هنأ وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند التونسيين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي جرت يوم 26 أكتوبر.
وقال وزير الخارجية في بيان له “أتوجه بأحر التهاني لملايين التونسيين الذين أدلوا بأصواتهم بالانتخابات التي جرت يوم الأحد 26 أكتوبر. كما أهنئ الحكومة التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحوار الوطني وكافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الذين ساهمت جهودهم التي بذلوها بالسنوات الثلاث الماضية بإمكانية إجراء هذه الانتخابات.”
وأضاف “إن عملية الانتقال السياسية في تونس باتت على وشك الاكتمال. وقد اتخذ الشعب التونسي، من خلال المشاركة بالانتخابات هذه، خطوة أخرى هامة تجاه تقرير مصيره، وهو ما سيفعله مجددا عند التصويت بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 نوفمبر.”
واستطرد “أؤكد، نيابة عن الحكومة البريطانية، التزامنا بمساندة الشعب التونسي والعمل مع الحكومة التونسية التي سيتم تشكيلها مستقبلا بينما تتولى جهودها في قيادة البلاد نحو مستقبل ديموقراطي آمن ومزدهر.”
أ ش أ