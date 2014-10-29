وزير الخارجية البريطاني يهنئ التونسيين بمناسبة الانتخابات في تونس

هنأ وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند التونسيين الذين أدلوا ‏بأصواتهم في الانتخابات التي جرت يوم 26 أكتوبر.‏

وقال وزير الخارجية في بيان له “أتوجه بأحر التهاني لملايين التونسيين الذين أدلوا بأصواتهم ‏بالانتخابات التي جرت يوم الأحد 26 أكتوبر. كما أهنئ الحكومة التونسية والهيئة العليا ‏المستقلة للانتخابات والحوار الوطني وكافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الذين ‏ساهمت جهودهم التي بذلوها بالسنوات الثلاث الماضية بإمكانية إجراء هذه الانتخابات.”‏

وأضاف “إن عملية الانتقال السياسية في تونس باتت على وشك الاكتمال. وقد اتخذ الشعب ‏التونسي، من خلال المشاركة بالانتخابات هذه، خطوة أخرى هامة تجاه تقرير مصيره، وهو ‏ما سيفعله مجددا عند التصويت بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 نوفمبر.”‏

واستطرد “أؤكد، نيابة عن الحكومة البريطانية، التزامنا بمساندة الشعب التونسي والعمل مع ‏الحكومة التونسية التي سيتم تشكيلها مستقبلا بينما تتولى جهودها في قيادة البلاد نحو مستقبل ‏ديموقراطي آمن ومزدهر.”‏

أ ش أ