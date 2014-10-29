أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ألمانيا تعرب عن قلقها بشأن الخطط الجديدة لبناء مستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية

Google+ Print
ألمانيا تعرب عن قلقها بشأن الخطط الجديدة لبناء مستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية ألمانيا تعرب عن قلقها بشأن الخطط الجديدة لبناء مستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية

أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها بشأن الخطط الجديدة لبناء مستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية – في تصريح اليوم الثلاثاء -: “تعرب الألمانية عن كامل قلقها من الخطط الجديدة لبناء مستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية”، موضحة أن “هذه الخطوة تزيد من الحواجز على طريق حل الدولتين الذي في إطاره يتعين أيضا حل وضع القدس بحسب ما يتراضى عليه الطرفان”.

جاء ذلك في تعقيب لها على ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن خطط جديدة لبناء ألف وحدة سكنية في مستوطنتي رامات شلومو وهار حوما في القدس الشرقية، وزعه المركز الألماني للإعلام بالقاهرة.

وأضافت المتحدثة أن “هذه الخطوة تصعب المفاوضات التي تتم بشق الأنفس في القاهرة للتوصل إلى هدنة دائمة لغزة. وعلى خلفية التوترات المستمرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس فإنه يخشى من أن يؤدي بناء مستوطنات إلى مزيد من تصعيد الموقف”.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا