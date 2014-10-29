ألمانيا تعرب عن قلقها بشأن الخطط الجديدة لبناء مستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية

أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها بشأن الخطط الجديدة لبناء مستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية – في تصريح اليوم الثلاثاء -: “تعرب الحكومة الألمانية عن كامل قلقها من الخطط الجديدة لبناء مستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية”، موضحة أن “هذه الخطوة تزيد من الحواجز على طريق حل الدولتين الذي في إطاره يتعين أيضا حل وضع القدس بحسب ما يتراضى عليه الطرفان”.

جاء ذلك في تعقيب لها على ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن خطط جديدة لبناء ألف وحدة سكنية في مستوطنتي رامات شلومو وهار حوما في القدس الشرقية، وزعه المركز الألماني للإعلام بالقاهرة.

وأضافت المتحدثة أن “هذه الخطوة تصعب المفاوضات التي تتم بشق الأنفس في القاهرة للتوصل إلى هدنة دائمة لغزة. وعلى خلفية التوترات المستمرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس فإنه يخشى من أن يؤدي بناء مستوطنات إلى مزيد من تصعيد الموقف”.

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