أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

انفجار صاروخ أثناء عملية إطلاقه بمحطة وكالة ناسا الفضائية

Google+ Print
انفجار صاروخ أثناء عملية إطلاقه بمحطة وكالة ناسا الفضائية انفجار صاروخ أثناء عملية إطلاقه بمحطة وكالة ناسا الفضائية

أفادت الأنباء الواردة بأن صاروخا انفجر أثناء عملية إطلاقه بمحطة وكالة ناسا الفضائية.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة، مشيرة إلى أن الصاروخ الفضائي الأمريكي كان متوجها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقد بدأت تجارب ناسا بالطائرات الصاروخية التي تم اتخاذها كخطوة أخرى من قبل وكالة ناسا لدعم رحلات فضائية، وأولها كانت الصواريخ المأهولة والصواريخ التي أطلقتها القوات المسلحة الأمريكية، وعندما تحول الاهتمام إلى الوصول إلى القمر، معقدة الحل المختار ولكن أيضا أكثر اقتصادا وأدخلت مشاريع داعمة، سواء المأهولة وغير المأهولة وصواريخ أكبر، جنبا إلى جنب مع المركبات الفضائية المتقدمة. وبعد الهبوط على سطح القمر ونهاية سباق الفضاء تراجعت الأنشطة التابع لناسا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا