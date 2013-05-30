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مستشار وزير الري الأسبق: انهيار "سد النهضة" كفيل بإزالة السودان

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مستشار وزير الري الأسبق: انهيار "سد النهضة" كفيل بإزالة السودان مستشار وزير الري الأسبق: انهيار "سد النهضة" كفيل بإزالة السودان

كتب : محمد عاشور منذ 2 دقيقة

قال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن انهيار سد النهضة الإثيوبي بعد إنشائه، لأي ظرف طارئ، سيؤدي إلى إزالة دولة السودان كاملة.

وأضاف القوصي، خلال لقائه ببرنامج "الموضوع" مع الإعلامي شريف عامر على فضائية "الحياة"، أن المياه التي سيخزنها السد وراءه، ستكون هي مصدر الخطر على السودان، حال انهيار السد، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم أداء السد بدأت عملها منذ عام 2011، وبالتأكيد هي على علم بكل التطورات التي حدثت.

وتابع: "كل مليار متر مكعب من المياه تفقده بسبب السد، سيؤدي إلى فقدان 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية".

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