الإمارات وبنغلاديش تتفقان على التعاون وتوسيع نطاق الشراكة

صدر بيان مشترك في ختام زيارة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية لدولة الإمارات في ما يلي نصه.

قامت دولة شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2014، تلبية للدعوة الموجهة إليها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمت خلال لقائها بسموه مناقشة أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد ساد تلك اللقاءات جو من الود والتفاهم المنبثق من الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين حكومة وشعباً، وأكد الجانبان خلال الحوار أهمية توطيد العلاقات القائمة بينهما.

واتفق الجانبان على التعاون في شتى المجالات وتوسيع نطاق الشراكة في مجالي التجارة والأعمال، والاستثمار في البنى التحتية القائمة، بالإضافة إلى المضي قدماً في تشجيع المشاريع التعاونية في قطاعات التعليم العالي والثقافة والسياحة، والتعاون في مجال الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة والتغير المناخي والاقتصاد الأزرق والمسائل الأمنية.

واتفق الجانبان على اجراء المزيد من المناقشات حول مواضيع تخصيص الأموال وغيرها من أشكال الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لتنفيذ مختلف المشاريع في جمهورية بنغلاديش. إضافة إلى ذلك تطرق الجانبان لموضوع العمالة.

مذكرة تفاهم

وقد اتفق الجانبان على اعداد مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال هذه الزيارة شملت مشروع اتفاقية التعاون الأمني ومشروع اتفاقية نقل المحكومين عليهم ومشروع اتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش بشأن تخصيص قطعة أرض في حي باريدارا الدبلوماسي في داكا لحكومة دولة الإمارات بغرض تشييد مبنى السفارة.

وفي ما يخص قضايا السلام والأمن تطرق الجانبان إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وأكدا ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار لضمان التنمية المستدامة في المنطقة.

وعبر الجانبان عن قلقهما العميق من تنامي ظاهرة الإرهاب وشددا على أهمية مكافحتها بما في ذلك التصدي لتنظيم داعش.

كما أعرب الجانبان خلال اللقاء عن عميق تقديرهما للإسهامات القيمة التي قدمها كل من الباجاباندو، شيخ مجيب الرحمن أبو الأمة البنغالية ومؤسسها، والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب والمؤسس للإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام الزيارة، توجهت بالشكر إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى دولة الإمارات حكومة وشعباً للحفاوة وكرم الضيافة التي لقيته والوفد المرافق لها خلال زيارتها للدولة.

دعوة

وجهت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لزيارة جمهورية بنغلاديش، وسوف يتم تحديدها بين الطرفين في الوقت المناسب.