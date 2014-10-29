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عبدالله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع لوكسمبورغ

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عبدالله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع لوكسمبورغ عبدالله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع لوكسمبورغ

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمس في فندق ميناء السلام بدبي كزافييه بيتيل رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الامارات ولوكسمبورغ وسبل تعزيز التعاون بينهما في المجالات الاستثمارية والتجارية والسياحية والطاقة بالإضافة إلى بحث إمكانية خلق فرص شراكة بين البلدين في العديد من القطاعات المختلفة.

كما جرى تبادل الرأي والتشاور بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بكزافييه بيتيل، وقال إن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز وتقوية روابطها مع لوكسمبورغ وتوثيق الصلات والتشاور في ظل الأحداث الدولية المتسارعة والتي تحتم استمرار التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين.

وأعرب سموه عن تطلعه للمزيد من التعاون في المجالات كافة ومواصلة تعزيز العلاقات مع لوكسمبورغ لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج أن بلاده تربطها بالإمارات علاقات متميزة ومتطورة خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي، ونوه بالمكانة التي تحتلها الامارات على المستويين الاقليمي والعالمي والانجازات التي حققتها في المجالات كافة.

حضر اللقاء سليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية ودوقية لكسمبورغ.

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