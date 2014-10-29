إنجاز الربع الأول من مسح دخل وإنفاق الأسرة في الدولة

أنجز المركز الوطني للإحصاء أعمال الربع الأول من مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي بدأت أعماله الميدانية في شهر يونيو الماضي وحدد لإنجازه بالكامل مدة سنة تنتهي في يونيو 2015.

ويتوافق هذا المسح الذي ينفذ للمرة الثانية على مستوى الدولة مع اتفاق دول مجلس التعاون على تنفيذه بشكل متزامن وتأتي أهميته كونه يوفر بيانات سكانية واجتماعية حول دخل وإنفاق الأسر على مستوى الدولة الى جانب توفيره للعديد من مؤشرات عديدة اقتصادية واجتماعية تعتبر أساسا لوضع الخطط والبرامج الانمائية.

ويأتي اعداد هذا المسح في إطار سعي المركز الوطني للإحصاء لتوفير البيانات الإحصائية الرسمية اللازمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات والمتعاملين، على تنوع تصنيفاتهم واحتياجاتهم، استناداً إلى المهام التي كلف بها وفق قانون إنشائه، باعتبار أن مخرجات الإحصاءات الرسمية هي المدخلات الأساسية لعمليات التخطيط ورسم السياسات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والتنموية وباقي المجالات، ومساهمةً من المركز في توفير البيانات والمؤشرات اللازمة للأجندة الوطنية، وقرر المركز الوطني للإحصاء إجراء مسح دخل وإنفاق الأسرة 2014/2015 لتغطية (الشارقة - عجمان- أم القيوين-رأس الخيمة- والفجيرة) بهدف استكمال الصورة الإحصائية لدخل وإنفاق الأسرة على مستوى الدولة، بالاستفادة من نتائج المسح الذي يتم تنفيذه من قبل مركز الإحصاء –أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء على مستوى إمارتي أبوظبي ودبي بهدف الخروج بمؤشرات وطنية.

المسح الأول

وفي هذا الإطار كانت توجيهات مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، بضرورة تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة 2014/2015 على مستوى الدولة إلى جانب توافق ذلك مع اتفاق دول مجلس التعاون على تنفيذ هذا المسح بشكلٍ متزامن، بهدف تحديث سنوات الأساس للعديد من المؤشرات الإحصائية المشتركة في دول المجلس، حيث يقوم المركز الوطني للإحصاء وبالتعاون مع الشركاء، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية الشارقة، المجلس التنفيذي – عجمان، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، مركز الفجيرة للإحصاء، بتنفيذ المسح في المناطق الشمالية: (الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة)، ويقوم مركز الإحصاء -أبوظبي بتنفيذ المسح في إمارة أبوظبي، ويقوم مركز دبي للإحصاء بتنفيذ المسح في إمارة دبي.

توفير بيانات

وتأتي أهمية المسح الثاني لدخل وإنفاق الأسرة على مستوى الدولة كونه يوفر بيانات سكانية واجتماعية حول دخل وإنفاق الأسر، إلى جانب توفيره للعديد من المؤشرات حول خصائص الأسر وأنماط استهلاكها، ومؤشرات عديدة اجتماعية واقتصادية عن واقع المجتمع، حيث تعتبر هذه المؤشرات أساساً لوضع الخطط والبرامج الإنمائية، التي تُستخدم بشكلٍ واسع في تقييم ودراسة مستويات المعيشة، بالإضافة لقياس مستوى الرفاه الذي يعيشه السكان في المجتمع، كما تُستخدم نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة (ميزانية الأسرة) كأساس لوصف وتحليل العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

عينات المسح

وتمثل الأسرة وحدة المعاينة لمسح دخل وإنفاق الأسرة، حيث تبلغ عينة المسح نحو 4800 أسرة معيشية، موزعة على "الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة"، وتم تصميم العينة وفق المنهجيات والتوصيات الدولية، وبما يراعي خصوصية التركيبة السكانية في الدولة، فقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي بما يشمل المناطق الحضرية والريفية وتجمعات العمال، وتم مراعاة التنوع في طبيعة الأسرة المواطنة وغير المواطنة المقيمة في الدولة.

مستويات المعيشة

يخدم المسح العديد من الجهات والمؤسسات المهتمة بقضايا المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف المجالات، حيث إن نتائج المسح ستمكّن المركز من بناء وتوفير قاعدة بيانات اجتماعية وأسرية حول مستويات المعيشة وأنماط الاستهلاك والإنفاق، بما يمكّن المعنيين من رسم السياسات واتخاذ القرارات على أسس متينة وعلمية ضمن برامجها بشكلٍ عام، كما ستساهم نتائج المسح في توفير متطلبات الجهات الحكومية بشكلٍ خاص، فيما يتعلق بمتطلبات تحقيق التقدم والإنجاز على صعيد رؤية الإمارات 2021 في مجال تحقيق التقدم المنشود وفق مؤشرات إحصائية دقيقة، بالإضافة إلى ما تقدمه نتائج المسح من بيانات مهمة لمراكز الأبحاث والمؤسسات البحثية والباحثين والدارسين والجامعات والمعاهد.