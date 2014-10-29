إجراءات «مالية الشارقة» تتحول إلى ذكية

دشن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، تحول جميع الإجراءات المالية بدائرة المالية المركزية لتكون اجراءات إلكترونية وتطبيقات ذكية؛ سعياً من المجلس التنفيذي إلى مواكبة التطور في تقديم افضل الممارسات والاجراءات الإلكترونية والتحول نحو حكومة ذكية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد صباح أمس اجتماعه الاعتيادي بمكتب صاحب السمو الحاكم، وذلك برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع المدرجة التي تتعلق بشؤون الإمارة وسبل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها هيئات ودوائر الإمارة.

وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية أن التدشين يأتي في سياق خطط التطوير والتحديث التي قامت بها دائرة المالية المركزية؛ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير وتحديث نظام الربط المالي بما يتواكب مع أحدث النظم والمعايير العالمية في مجال الأنظمة المالية.

خطط تطويرية

وبين رئيس دائرة المالية المركزية أن الدائرة بدأت فعلياً في تنفيذ خطط التطوير والتحديث لنظام المالي الآلي والانتقال في تطوير بيئة العمل وآليات النظام ومراقبة الشبكات، بالإضافة لتطوير برامج النظام وتحديث مكوناته انطلاقاً من رؤية الدائرة في الوصول إلى نموذج لأفضل نظام مالي حكومي على مستوى الوطن العربي.

واستعرض وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية الاجراءات الإلكترونية والتطبيقات الذكية المقدمة بالدائرة والتي شملت إجراءات الموازنة والشراء والحسابات والجرد الإلكتروني والرقابة المالية الإلكترونية بالإضافة إلى جميع اجراءات الدعم الفني الإلكتروني وتقارير الإدارة العليا ومتابعة الخطط الاستراتيجية وتحصيل الإيرادات.

وعلى صعيد اخر اطلع المجلس على العرض المرئي بشأن الخرائط الجغرافية الذي أنشأته دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، التي تتيح عرض توزيع السكان والمنشآت الخدمية حسب التقسيمات الإدارية في الإمارة.

وقدم الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية نبذة عن المشروع، موضحاً أنه سيسهم في توفير البيانات الإحصائية في مختلف الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وتزويدها لمتخذي القرار بما يسهل عملية التخطيط والتطوير.