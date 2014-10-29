وفاة 4 أشخاص بينهم مواطنان بتصادم على شارع المطار في الشارقة

توفي أربعة أشخاص، بينهم مواطنان وشخص من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية البنغالية، في حادث مروري عنيف ومروع وقع على امتداد شارع المطار بين تقاطع رقم 4 والتقاطع رقم 3 بالاتجاه إلى مدينة الشارقة.

وتشير التفاصيل، وفقاً للعقيد شواف عبدالرحمن مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، إلى تلقي غرفة العمليات بلاغاً في الساعة الثانية صباح أمس يفيد وقوع حادث مروري عنيف بين مركبة من نوع رينج روفر وشاحنة، حيث تفاجأ قائد المركبة المذكورة بوجود الشاحنة متوقفة على الجانب الأيمن من الشارع دون شواخص أو علامات تحذيرية وتنبيهية تدل على الشاحنة المتوقفة، وبسبب السرعة الزائدة والتجاوز من جهة اليمين، اصطدمت المركبة بالشاحنة، لتنحشر تحتها بالكامل، في مشهد مروع نتج عنه وفاة ركاب السيارة الأربعة، في حين نجا سائق الشاحنة المتوقفة.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة، استدعت فريقاً من دوريات الأنجاد والإسعاف الوطني ومخططي الحوادث المرورية، حيث قامت دوريات الشرطة بتطويق المكان لمنع تجمع أفراد الجمهور الذين نزلوا من مركباتهم لمتابعة الحادث عن قرب، وتم تحويل مسار المركبات إلى طرق بديلة لتفادي الازدحام المروري، وتسهيل عمل أفراد الشرطة، في حين قام الإسعاف الوطني بإخراج جثث الضحايا ونقلها على الفور إلى مستشفى القاسمي والكويت بالشارقة، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة جميع مستخدمي الطريق وقائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد وقوانين السير والمرور، والانتباه والحذر أثناء السير على الطريق، والالتزام بالسرعة المحددة وعدم التجاوز في الأماكن غير المسموح فيها، والحذر من مفاجآت الطريق حفاظاً على أرواحهم وأرواح الجمهور.