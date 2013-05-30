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مخيون: تنمية سيناء أمن قومي والنظام السابق تعمد إهمالها

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مخيون: تنمية سيناء أمن قومي والنظام السابق تعمد إهمالها مخيون: تنمية سيناء أمن قومي والنظام السابق تعمد إهمالها

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

أكد رئيس حزب "النور" السلفي الدكتور يونس مخيون، أن تعمير سيناء مسألة أمن قومي ولابد من الاتجاه بقوة نحو تعميرها واستغلالها من خلال عمل مشروعات قومية لتوفير فرص عمل للشباب لابتعادهم عن الانحراف خاصة أنها تمثل جزءا كبيرا من مساحة .

وقال مخيون إن سيناء تعاني أزمة حقيقية نتيجة للإهمال والتهميش لعهود طويلة، مشيرا إلى أن النظام السابق تعمد إهمالها وعدم تعميرها وظهر ذلك واضحا بعد المشاكل الأمنية الأخيرة وتعرض 7 جنود للاختطاف.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من حزب "النور" لمحافظة شمال سيناء، للمشاركة في تقديم دراسات كاملة لحل مشاكلها التنموية والأمنية والسياسية والاجتماعية، التقى خلالها محافظ شمال سيناء اللواء سيد حرحور للوقوف على الوضع الراهن وبحث سبل التنمية بالإقليم.

وأشار الدكتور يونس مخيون إلى أن هذه الزيارة تأتي لأهمية شمال سيناء ولاهتمام الحزب بهذا الجزء الغالي من أرض مصر.

ومن المنتظر أن يعقد وفد الحزب لقاءات مع القوى الشعبية والسياسية بالمحافظة، إضافة إلى لقاءات جماهيرية مع أهالي ومشايخ وعواقل القبائل والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن السياسي بالمحافظة لعرض رؤية الحزب في تعمير سيناء وللتعرف علي مشكلات المحافظ وكيفية النهوض بسيناء وحل أزماتها المتكررة.

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