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ضبط “فنى تمريض” تخصص فى النصب على راغبى الحج والعمرة بالمنوفية

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ضبط “فنى تمريض” تخصص فى النصب على راغبى الحج والعمرة بالمنوفية ضبط “فنى تمريض” تخصص فى النصب على راغبى الحج والعمرة بالمنوفية

تمكنت مباحث الاموال العامة بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على فنى تمريض مقيم بمدينة شبين الكوم تخصص فى أعمال النصب والاحتيال على المواطنيين راغبى السفر لاداء فريضة الحج والعمرة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تسفيرهم وتم ضبطه داخل شقته بجوازات سفر وشهادات صحية مزورة .

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العام يفيد بضبط المدعو ياسر م س 53 سنة فنى تمريض بمعهد التمويض بشبين الكوم مقيم 5 ساير داير خلف جمعية الشباب المسلمين لقيامه بأعمال نصب وإحتيال وبمداهمة منزله وتفتيشه عثر بحوزته على جوازات سفر وبطاقات صحية أعدها بهدف اعمال النصب والاحتيال على المواطنيين راغبى السفر للحج والعمرة وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 14838 جنح شبين الكوم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسةه اربعة ايام على ذمة التحقيقات.

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