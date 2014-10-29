سماح أنور تنفى إصابة معالى زايد بالسرطان

شككت الفنانة سماح أنور فى صحة ماتردد عن إصابة الفنانة معالى زايد بمرض السرطان،مؤكدة إن ذلك لايتعدى كونها شائعات و”كلام فارغ”

> وقالت سماح “معالي زايد بخير و كفاية إشاعات و كلام جرايد فارغ…و إنشاء الله حاتطمنكوا بنفسها قريب جدا…و هي أحسن دلوقتي و محتاجة الكلمة الحلوة و الدعوة الحلوة و الضحكة الحلوة..و بس”.

> يذكر ان معالى تم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولى بالمعادى، وأكد عدد من المقربين منها، أن هناك محاولات لنقلها إلى إحدى

> المستشفيات خارج مصر لاستكمال العلاج هناك وللاطمئنان على صحتها. من جانبه قال أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة معالى زايد حالتها فى تحسن وتتلقى العلاج بمستشفى السلام الدولى، وأنه تلقى منها مكالمة هاتفية واطمأن على صحتها.

> آخر أعمال الفنانة معالى زايد هو مسلسل “موجة حارة”، والذى عرض خلال شهر رمضان قبل الماضى، عن قصة “منخخفض الهند الموسمى”للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار مريم ناعوم، وشاركها بطولته إياد نصار ورانيا يوسف وهنا شيحة، من إخراج محمد ياسين.