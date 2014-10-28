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تقرير: زعيم كوريا الشمالية كان مختفيًا بسبب كيس في الكاحل

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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي اختفى مؤخرا عن الأضواء لعدة أسابيع بدون أي أسباب معلنة كان يعاني من كيس في كاحله الأيمن.
> وأفادت «يونهاب» نقلا عن أعضاء في البرلمان في سول إن طبيبا أجنبيا انتقل إلى البلاد جوا لعلاج كيم لبعض الوقت فيما بين شهري سبتمبر وأكتوبر.
> وأفادت التقارير أن تلك المعلومات كشف عنها جهاز الاستخبارات في كورياالجنوبية حيث أفادت التكهنات بأن الكيس قد تشكل بسبب وزن كيم الزائد.
> وكان غياب كيم لمدة ستة أسابيع قد أثار شائعات حول صحة القائد الأعلى للبلاد، ومن بينها أن قبضته على مقاليد السلطة في البلاد آخذة في الانفلات.

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