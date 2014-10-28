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حزب الوفد ينعى الدكتور نعمان جمعة

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حزب الوفد ينعى الدكتور نعمان جمعة حزب الوفد ينعى الدكتور نعمان جمعة

نعمان جمعة

أصدر حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة ، بيانا نعى فيه الدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب الأسبق وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا وأحد كبار أساتذة وفقهاء القانون ، وذلك عن عمر يناهز الثمانين عاما. وقد وافته المنية في باريس بعد وعكة صحية قصيرة.

ونعى حزب الوفد الفقيد الراحل ، معتبرا وفاته خسارة كبيرة للمباديء الوفدية ولرجال خدموا الوطن والوفد في كل المواقع وفي كل المناصب فالفقيد قيمة علمية كبيرة وصاحب تاريخ وطني كبير.

وتقدم الدكتور السيد البدوي شحاتة واعضاء الهيئة العليا للحزب والهيئة الوفدية وجموع الوفديين بخالص العزاء لاسرة الفقيد. سائلين المولى عز وجل ان يلهم الاهل الصبر والسلوان ويتغمده بواسع رحمته.

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