“فيس بوك” يكشف سبب حظر “استغفر الله العظيم”

قالت مديرة الإتصال المؤسسي لـ”فيسبوك” في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية والوسطى جمانة عنتر، إن توقيف نشر عبارة “استغفر الله العظيم” على الفيسبوك، كان تقنيًا بحتًا، وليس له علاقة بأي توجه سياسي أو ديني من قريب أو بعيد.

وأضافت عنتر، في تصريحات صحفيه، أن توقيف نشر عبارة “استغفر الله العظيم” كان لفترة مؤقتة، ومن ثم أعيد نشرها وتفعيل العبارة على الفيسبوك وبالتالي تم تصويب المسألة.

وأكدت عنتر أن تكرار العبارات على الـ”فيسبوك”، لعدة مرات يجعل نظام المراقبة، يوقفها بشكل مؤقت لحين استدعاء خبير المحتوى المتخصص في اللغة المكتوبة بها العبارة، والذي بدوره يوضح مضمونها للمعنيين الذين يتخذون القرار بإعادة نشر العبارة أو عدمه وهو ما جرى بخصوص عبارة “استغفر الله العظيم” التي أعيد نشرها.

وقالت عنتر إن عدد مستخدمي الفيسبوك يربو على 1.3 مليار شخص وإن تكرار العبارات والمصطلحات بنسب عالية من قبل المستخدمين يحفز النظام التقني على إيقافها وتمحيصها أمنيا ولغويا ومن ثم اتخاذ القرار بشأنها.

وكان العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في الأردن والمنطقة العربية، عبروا عن استهجانهم واستغرابهم من الخطوة التي أقدمت عليها إدارة الشركة العالمية بمنع المستخدمين من كتابة عبارة الاستغفار على صفحاتهم الشخصية وتوجهها لإقفال حساب الذي يكتبها بهذه الطريقة بدعوى حماية المستخدم أمنيا.