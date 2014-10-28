تشيلسي ينجو من فخ درجة رابعة.. وصلاح يصنع هدفا

تمكن تشيلسي من الصعود لدور الثمانية في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد أن تغلب على مضيفه شروسبري تاون الذي يلعب في الدرجة الرابعة بهدفين مقابل هدف.
وشارك المصري محمد صلاح في المباراة أساسيا حتى الدقيقة 80 وتمكن من صناعة الهدف الأول لفريقه قبل أن يخرج لصالح ويليان.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن أهدر تشيلسي كل الفرص لتسجيل الأهداف، خاصة شورلي الذي أضاع مجهود محمد صلاح بعد أن نفذ مرتدة سريعة ليرسلها عرضية لكن الألماني أخطأ المرمى.
وفي الشوط الثاني وبعد 3 دقائق فقط من بدايته مرر صلاح كرة رائعة لدروجبا داخل منطقة الجزاء ليسددها بيسراه داخل الشباك.
وسيطر تشيلسي على مجريات المباراة إلا أنه لم يضاعف النتيجة حتى استطاع مانجان في الدقيقة 76 أن يعادل النتيجة لأصحاب الأرض مستغلا خطأ من أوبي ميكيل في التغطية.
ولم تمر سوى 5 دقائق حتى استطاع تشيلسي أن يتقدم مجددا بعد أن أرسل ويليان بديل صلاح عرضية حولها جرانديسون داخل شباكه.
بتلك النتيجة يصعد تشيلسي لدور الثمانية من البطولة منتظرا لما ستسفر عنه القرعة.