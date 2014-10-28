« المصرى اليوم » تنشر مسار مترو أنفاق الهرم

قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إنه سيتم البدء فى تنفيذ إجراءات نزع الملكية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق فى شهر مارس المقبل. وأضاف «عبدالرحمن»، لـ«المصرى اليوم»، أن هذه المرحلة تمتد من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر أمام «دريم لاند»، مروراً بالمتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، وشارع النصر الصحراوى، وصولاً لشارع الهرم بالكامل حتى ميدان الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو «شبرا الخيمة- المنيب»، فى محطة الجيزة.

وتابع المحافظ أن الخط الجديد يتضمن 14 محطة فى الجيزة هى: «ميدان الجيزة- الجيزة- ميدان المساحة- مدكور- الطالبية- المطبعة- العريش- المريوطية- الأهرام- الرماية- المتحف الكبير- النصر- حدائق الأهرام- حدائق الأشجار»، وأن التكلفة المتوقعة لهذه المسافة 1.2 مليار دولار قرضاً من هيئة الجايكا اليابانية.

وأوضح أن المترو يسير عبر نفق حتى محطة المتحف الجديد، ثم فوق الأرض فى 3 محطات، هى: مساكن ميدان الرماية، حدائق الأهرام، والأشجار، حيث المحطة الأخيرة.

وواصل أن الأملاك التى سيتم نزعها لصالح هذه المرحلة فى معظمها أراضى منافع عامة أو أملاك دولة، نظرا لمرور المترو فى أنفاق تحت الأرض، مستدركا: «نزع الملكيات العامة، وهى قليلة جدا، سيكون لإنشاء مخارج ومداخل المحطات فقط». وأشار إلى أن هذا الخط سيربط مدينة أكتوبر بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية فى الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة، كما يخدم المناطق الأثرية فى الهرم بربطه بالخطين الأول والثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. واعتمد محافظ الجيزة، أمس، خريطة نزع الملكية بشارعى الهرم وفيصل، تمهيداً لبدء أعمال الخط الرابع للمترو، بالإضافة إلى التعديلات المرورية فى الشارعين.