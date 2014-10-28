محلب: «أي يد تُمد على الأمن القومي سُتقطع»

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستكون ضمن المراكز الأولى في الريادة على مستوى الخدمات اللوجستية التجارية العالمية، وذلك خلال منظومة التطوير والنهضة القائمة حاليًا.

وأضاف محلب، على هامش زيارته محافظة بورسعيد، الثلاثاء، أن «هذه ثالث منطقة أزورها خلال الجولة لمحافظتي دمياط وبورسعيد ويكون كل العاملين مصريين على أعلى مستويات من الإتقان والدقة في العمل»، مؤكدًا أن «العمل في تداول الحاويات ليس سهلا ودقيق للغاية، والكل يعمل هنا ليل نهار دون فرق».

وأكد محلب أنه شاهد في بورسعيد مصنعين قائمين على أيد مصرية، لافتا إلى أنه «إذا دُربت الموارد البشرية في مصر ستكون ثورة كبيرة، وهدفنا هو نسف البطالة في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات».

وشدد محلب على أن ما رأه خلال جولته عكس حالة من الإتقان المصري للعمل قائلاً: «الكل يعمل في مكانه في صمت وانضباط وتلك الروح التي رأيتها في ثلاثة مصانع لأن ثقافة العمل شيء أساسي للنجاح».

وأضاف محلب: «في دمياط أعلنا عن مشروع عالمي وهي منطقة استراتيجية عملاقة لتجميع وتداول الغلال»، لافتًا إلى أن العمل في ميناء شرق التفريعة هو جزء من منظومة تنمية قناة السويس، مضيفا أن حرصه الدائم على الزيارات هي التأكد من أن كل ما خطط له ينفذ على أرض الواقع.

وحول البدء في تطبيق منظومة الكروت الذكية في محافظة بورسعيد، أكد محلب أن تم تطبيقها لضمان سهولة وصول البنزين، وألا يكون هناك أي تسريب وهي نقطة هامة، مشددًا أن تطبيق المنظومة لم ولن يلحقه أي زيادة في الأسعار، أو حدوث تصادم أثناء التوزيع أو التداول.

وشدد محلب على أن الحكومة ماضية في تنفيذ كافة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في إطار مواجهة ومحاربة الإرهاب، قائلاً «قلنا إننا سنحافظ على الأمن القومي، وأي يد تُمد على الأمن القومي ستقطع».

واختتم المهندس إبراهيم محلب زيارته في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إلى بورسعيد بتفقد ميناء شرق بورسعيد، والذي تتضمن عددًا من المشروعات التي يجري العمل فيها حاليًا، من بينها مشروع محطة المحولات الدائمة سعة 250ميجا ف. أ بتكلفة إجمالية حوالي 80 مليون جنيه، ومشروع زيادة طاقة محطة معالجة الصرف الصحي من 200م3 / يوميا إلى 500 م3 / يوميًا بتكلفة إجمالية 3.796 مليون جنيه، التي تمر حاليًا بمرحلة التشغيل التجريبي، وكذلك مشروع ساحة انتظار الشاحنات (المرحلة الأولى) بميناء شرق بورسعيد، التي يبلغ مسطحها 450 ألف متر مربع تنفذ على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى على مساحة حوالى 163 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية حوالي 85 مليون جنيه وتستوعب 450 شاحنة، إضافة إلى 35 شاحنة مبردة في اليوم، وتشتمل على مبنى للخدمات الإدارية ووحدة إطفاء ومسجد وكافتيريا.

كما تفقد رئيس الوزراء، خلال زيارته لبورسعيد، مشروع تطوير منطقة اللبانة بالقابوطي، التي تعتبر أحد المناطق العشوائية غير الآمنة التي تم تطويرها مؤخرًا بتكلفة بلغت 95 مليون جنيه، حيث كانت تحتوى على1200 وحدة عشوائية، وتم الانتهاء من بناء 33عمارة سكنية، وجاري استكمال إنشاء 9 عمارات لاستيعاب أهالي المنطقة.

وخلال جولته بالمنطقة، التف أهالي سكان العشش بالمنطقة، وطلبوا نقلهم في وحدات جديدة، واستمع إليهم رئيس الوزراء، قائلا: «حضرت إلى هنا للاستماع إلى مشاكلكم»، ووجه كلمة للوزراء المرافقين أكد خلالها ضرورة إيجاد حل لمشاكل الأهالي في المنطقة.